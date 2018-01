Mesmo com mais de 5 milhões de acessos na internet, o comercial que alçou Luíza(aquela que um dia esteve no Canadá) ao sucesso não teve o mesmo poder de fogo em se tratando de vendas do Boulevard Saint Germain, em João Pessoa.

Dos 70 apartamentos, somente 17 haviam sido comprados até ontem. Preços? Variam entre R$ 700 mil e R$ 1,2 milhão.

Será que mandando Gerardo, o pai, para Paris… deslancha?