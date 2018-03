Aécio Neves e José Serra travam, nas estatísticas, uma disputa paralela sobre quem gera mais emprego. Minas foi quem mais subiu na lista do Ministério do Trabalho, em março, saltando do 20ª lugar para o 3ª.

E São Paulo, que estava em 16%, voltou ao topo da lista.

