Longe dos holofotes desde que foi investigado pela Lava Jato, Candido Vaccarezza participou na manhã deste sábado, 30, de um café da manhã promovido por Campos Machado na sede do PTB. O ex-deputado e ex-líder do governo na Câmara vai pedir a desfiliação do PT.

O destino? Candidatar-se a deputado federal pelo partido de Machado. Oficialmente, ele afirma que ainda “está amadurecendo” a escolha da nova sigla.

A saída do PT, no entanto, já é certa.