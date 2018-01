Uva de excelência

A carência de vinhos de terroir de excelência no mercado brasileiro foi o ponto de partida para o alemão Michael Schütte fundar a importadora Vind’Ame. “O Brasil foi invadido por vinhos produzidos industrialmente, não necessariamente de sabor ruim, mas que deixaram de lado a riqueza da origem, da diversidade de solos e microclimas”, explica Michel. Com uma seleção refinada de rótulos, inicialmente focada no Velho Mundo, principalmente no país natal de seu fundador, a importadora tem como objetivo ser referência de vinhos exclusivos de terroir de alta qualidade no País.

