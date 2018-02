Direto do Moulin Rouge de Paris, quarenta bailarinos vão aterrissar no Sambódromo do Rio.

Não, eles não vão dar exibição à francesa de samba no pé. Vão fazer o que realmente fazem de melhor: dançar cancã. Show extra a ser mostrado em um dos carros alegóricos na passagem da Grande Rio.

