E os Aliados do Parque Augusta preparam reunião, hoje, no local. A ideia é buscar grupos de apoio para viabilizar o parque e discutir um grande evento no mês que vem em defesa da área.

Enquanto o imbróglio não se resolve, muitos já usufruem da região fazendo piqueniques e praticando esportes – idosos do bairro têm usado o “parque” como área de lazer.