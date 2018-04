USP ganha muros de vidro

Com o ok do Ministério Público – que exigiu, para aprovar a obra, película especial nos vidros para evitar acidentes com pássaros – Claudio Carvalho, secretário de Investimento Social, entrega sexta-feira a primeira parte da estrutura de vidro (na foto) de 2,2 km murando a USP.

A segunda metade estará completa até dia 30, quando Carvalho já terá deixado o cargo para ajudar Doria na campanha.

A um custo entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, a Prefeitura trocou o muro antigo que beira a Marginal Pinheiros por obra de vidro patrocinada por nada menos que 55 empresas diferentes. “Só usamos recursos da iniciativa privada”, explica Carvalho.