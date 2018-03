Eloisa Arruda ganhou presente de Natal antecipado. É que o TJ do Acre, segundo o advogado Luiz Flávio D’Urso, acaba de se considerar incompetente para julgar ação de Tião Viana contra a secretária de Justiça do Estado de SP.

Em abril, Eloisa chamou o governador de “irresponsável” por enviar centenas de haitianos a São Paulo sem comunicar o governo Alckmin.

Urso 2

O atrapalhado ursinho Paddington recebe convidados, segunda, no Shopping Cidade Jardim, ao lado de Alex Ellis – embaixador do Reino Unido –, para a pré-estreia de As Aventuras de Paddington.

Na versão brasileira, o urso peruano – em extinção – ganhou a voz de Danilo Gentili.