Urgentíssimo

Após a tragédia de Santa Maria, Elcione Barbalho decidiu apresentar, nos próximos dias, pedido de urgência para levar ao plenário da Câmara projeto de lei, de sua autoria, com normas de segurança para casas noturnas. “Proponho o óbvio. Precisa arrebentar a porta para tomarmos providência?”, indagou a deputada do PMDB, em conversa com a coluna.

A medida é uma tentativa de acelerar a tramitação do texto. O PL 2020 já foi aprovado em duas comissões da Câmara e não precisaria passar pelo plenário. Mas está na CCJ desde o ano passado. O texto exige que os estabelecimentos contratem seguranças, tenham sistemas de alarme e de combate a incêndio, além de detectores de metais.

O projeto, se aprovado, ainda precisa passar pelo crivo do Senado.