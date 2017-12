Urgências e dificuldades serão as mesmas, diz analista

Claudio Couto, cientista político do Insper, vê os horizontes do “novo” governo Temer sem grandes alterações, mesmo com Dilma e PT afastados do controle.

“Ao sair da interinidade Temer ganha força, mas o ajuste continua sendo prioritário e difícil, os partidos são os mesmos, sua busca de espaço e modo de atuar também. Eles brigarão com as armas de sempre.”

Dura 4

Prova do que diz Couto é o fato de que a decisão de manter os direitos públicos de Dilma já causou a primeira crise dentro do governo Temer. PSDB e DEM ameaçam não votar medidas provisórias.

Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, ficou tão irritado que nem queria ficar no Senado para a posse de Temer. Acabou voltando… E Eunício de Oliveira, aliado do presidente, absteve-se de votar os direitos.

“Mudança na Constituição tem que ser feita por PEC”, justificou o senador.