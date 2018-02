Marina Lima resolveu arriscar. Pela primeira vez na carreira, fará show ao estilo voz-e-violão. Chama-se No Osso– embrião de um projeto maior, que a cantora pretende colocar em marcha até o fim do ano. Dias 5 e 19 de junho, no Tom Jazz.

