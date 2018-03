A classe científica não irá desistir de Adlène Hicheur – ex-professor da UFRJ que foi deportado do Brasil por seu passado e suposto envolvimento com terrorismo. Segundo o professor Ignacio Bediaga – do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – a expectativa é que a situação se reverta. “O que fizeram com ele foi uma atitude completamente anômala”, diz Bediaga.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.