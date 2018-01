Ricardo Patah reuniu as centrais sindicais, ontem, na UGT, para buscar consenso pela terceirização. O desafio é convencer a Força Sindical a tirar o apoio à sua aplicação na atividade-fim. Daqui a uma semana avaliam estudo do Dieese sobre o impacto do projeto, que passou na Câmara e agora está no Senado.

