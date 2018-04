União faz a força

Com a lamentável morte do fundador Roger Wright, a Arsenal Investimentos comunicou aos clientes que o sócio José Eduardo Lacerda Soares assumiu a direção-geral da empresa. E que a área de Capital Advisory passou a ser coordenada por Fernando Barrozo do Amaral.

E mais. Sabe-se que Fernando Prado, ex-Garantia e amigo de Roger, está dando uma mão informalmente.

