Vinicius Lummertz se impôs missão ingrata. Está rondando o Brasil na busca do que chama de Agenda Única. “O setor precisa se unir em torno de um objetivo, o de promover o crescimento do turismo no País”, explica o presidente da Embratur. Isso exige eliminar a burocracia, “que mata qualquer ideia produtiva”.

Exemplo: a construção de marinas, no Brasil, leva – entre licenciamento e construção – até 12 anos. “Em Miami, o prazo é de três meses.”

