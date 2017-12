Unhas feitas

Após muita pesquisa, Renata Veríssimo Boscolo chegou à conclusão de que existe uma lacuna no mercado brasileiro em relação a esmaltes premium. Ciente desse dado, resolveu criar a marca Bossa. “Aqui, ou temos esmaltes mais populares, que geralmente não acompanham as tendências das passarelas de fora, ou os importados, que são muito caros para o bolso das consumidoras locais”, compara Renata, que já militou no mundo da moda por meio da Thelure. A ideia da moça é convidar, a cada coleção, uma digital influencer para criar sua linha. “Ela vai ajudar a desenvolver e escolher as cores que quiser”. A primeira escolhida, na lista, foi Thássia Naves.

