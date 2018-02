Unha e cutícula

Troca de gentilezas entre Alexandre Allard – idealizador da mostra Feita por Brasileiros, montada no antigo Hospital Matarazzo – e Fernando Haddad, sexta-feira à noite, durante festa promovida no local. “Isto será um colosso”, disse o prefeito, referindo-se ao empreendimento imobiliário gigante que será construído no local. Ao que o empresário francês retribuiu: “Paris precisa de um prefeito como o senhor”.

Detalhe: o megaprojeto já recebeu ‘ok’ do Condephaat e também do Conpresp.