Escolhido o homem do ano 2014 da Câmara Brasil-Estados Unidos. Do lado brasileiro,Binho Ometto, da Cosan; do lado americano,Sergio Marchionne, da Fiat.

