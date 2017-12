Unasul tenta convencer papa a negociar uma saída para Maduro

A quem estiver estranhando a cautela da diplomacia brasileira sobre o agravamento da situação venezuelana, uma provável explicação. A Unasul, em nome de todos os seus países-membros, está tentando convencer o papa Francisco a negociar uma saída com Nicolás Maduro.

Até isso se definir, qualquer declaração pode ser demais.

Dois recados

O advogado José Roberto Batochio garantiu ontem que “ninguém conversou nem há nada decidido” sobre seu trabalho em defesa de Palocci na Lava Jato. E deixou dois recados: que trabalha para o ex-ministro “desde os tempos de Francenildo”. E que foi ele um dos responsáveis pela redação do Código de Ética da OAB.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espanha aqui

Depois de jantar ontem e ter um novo encontro hoje com Alckmin, o presidente espanhol, Mariano Rajoy, vai embora deixando dois acordos importantes, ambos sobre tecnologia e inovação. Caberá à Fapesp cuidar da parte paulista da conversa.

Receita nova

Enquanto a Força Sindical reunirá cantores sertanejos na praça Campo de Bagatelle, no 1.º de maio, a CUT vai fugir da receita tradicional e juntar celebridades da chamada nova MPB na Avenida Paulista.

Entre as atrações da central, desta vez, estão Emicida, Bixiga 70, As Bahias e a Cozinha Mineira e MC Guimê.

Passatempo

Tem mais gente lendo livro no Brasil do que parece. Pesquisa Ipsos/Fecomércio do Rio que ouviu 1.200 pessoas em oito capitais em mais de 64 cidades indica que 56% de brasileiros usufruíram de, pelo menos, um bem cultural ao longo de 2016. E 37% deles informaram ter lido um livro ou e-book. Ou seja, cerca de 48 milhões de pessoas.

Dos demais, 34% foram ao cinema, 29% a um show de música e 11% foram ao teatro. E 44% não consumiram nenhum bem cultural – dos quais 80% dizem que assistiram televisão.

Sem frango

Para comemorar o dia do goleiro, amanhã, a Academia Fechando no Gol – de Zetti – promove um workshop… para goleiros. O evento – que acontece hoje, no clube do Banespa – vai reunir célebres goleiros e preparadores de grandes clubes.