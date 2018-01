Uma coalizão será formada hoje entre Hospital das Clínicas e Fiesp, na Feira Hospitalar, destinada a abrir caminho para avanços na saúde. É a “Coalizão pela Inovação em Saúde”.

Giovanni Cerri, que preside o Conselho Diretor do Instituto de Radiologia do HC, explica: “Vamos unir nossa capacidade de pesquisa com a capacidade de realização e multiplicação da Fiesp. É uma forma de permitir que os avanços obtidos no HC cheguem a um maior número de pessoas”.