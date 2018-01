Um vídeo todo meu

Pensando no crescimento do conteúdo de audiovisual nas redes socais e de olho no mercado digital, os irmãos Fernando e Ricardo Whately criaram o aplicativo Filmr – que será lançado mundialmente em 28 línguas, quinta-feira, para Apple e sistema Android.

A ideia é que a ferramenta se mostre fácil e útil para qualquer um que queira fazer um vídeo, editar e publicar em seus perfis na internet. “Eu e meu irmão sempre editamos vídeos, desde nossa primeira câmera de fita”, diz Fernando, que quando começou a editar no celular, há três anos, achava a experiência muito difícil e cansativa.

“Quando colocamos a edição na vertical, ao invés de na horizontal, que é a única forma existente hoje, até o lançamento do nosso App, chegamos a uma maneira fácil e intuitiva de editar vídeos”. Aí, perceberam a inovação que tinham em mãos.

“Os Apps surgem para facilitar a vida das pessoas. É o que buscamos com o Filmr”, diz ele.

