Um quarto…

Michel Temer, Sarney e Ruth Cardoso estão entre as personalidades que o ministro Marco Aurélio Mello vai homenagear, amanhã, no hall Os Bustos do STF – exposição com a qual celebrará seus 25 anos no tribunal. Com direito, ainda, a um livro e um documentário.

Habituado a presentear com livros, o ministro guarda o acervo de todas as dedicatórias que faz.

…de século

E pinçou, de seu arquivo, mensagens enviadas aos três, em distintos momentos da história do País. Entre os colegas do Supremo, mostra dedicatórias para Lewandowski, Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa.