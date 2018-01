Tem gente graúda no PSB preocupada com as diferenças entre o jeito Marina Silva e o jeito Eduardo Campos de fazer política.

Consta que alguns caciques do partido do governador pernambucano não entendem por que a legenda deve desistir de apoiar Alckmin em SP enquanto a líder da Rede mantém laços firmes com o PT em seu Acre natal.