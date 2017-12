Frequentadores da Mercearia São Pedro – bar dos mais famosos de SP, na Vila Madalena – estão revoltados por causa dos três dias que o boteco ficou lacrado, na Páscoa. A lei do Psiu não sensibilizou os assíduos da “merça”. Eles afirmam que o bar está desde 1968 no local.

No Facebook da Mercearia, clientes de longa data expressaram solidariedade aos donos. E prometeram se manifestar caso o local seja lacrado novamente.

…e muitas medidas

Enquanto isso, não há Psiu que dê conta do barulho quase ensurdecedor que emana todas as noites do restaurante Deck Itaim, na Vila Olímpia.