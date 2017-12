Contra as crises, SP-Arte chega apostando na qualidade

Fernanda Feitosa não se deixou abater pela crise. A organizadora da SP-Arte –a feira abre hoje para convidados no pavilhão da Bienal – afirmou que, apesar do momento vivido pelo País, conseguiu reunir expositores de qualidade com direito a participação das mais influentes galerias do mundo – como David Zwirner, Lisson e White Cube, entre outras. Além das muitas galerias brasileiras que compõem os 124 estandes. “Temos um conjunto de obras de primeiríssima qualidade, o que é nossa missão. Esta semana, dentro do pavilhão, vamos falar de arte e não de crise”, concluiu.

Depois de percorrer os espaços da feira, ontem, Fernanda elencou destaques: obras de Aleijadinho, Mestre Valentim, Damien Hirst, Olafur, Hélio Oiticica, Volpi, Portinari, Michelangelo Pistoletto e Lucio Fontana.

Já a Fortes Vilaça dará enfoque, em seu espaço, ao coletivo cubano Los Carpinteros. Inspirado na obra Galletas Dulces, a galeria vai distribuir ao público biscoitos doces com temas como “corrupção”, “panelaço”, “bolsa família”. Além de exibir a maquete El Pueblo Se Equivoca, também de cunho político.

Após ser o curador da mostra de Claudio Tozzi em uma galeria londrina, Ricardo Camargo organizou e apresenta, na feira, um preview da exposição que fará em sua galeria ainda este ano, com nomes do pop brasileiro como Gerchman, Nitsche, José Aguilar, Antonio Henrique do Amaral, Samuel Spiegel, Glauco Rodrigues, Nelson Leirner e Roberto Magalhães.

No quesito design, a Etel inova. Firmou parceria com a Claudia Moreira Salles e o Museu Lasar Segall para uma coleção na qual reeditou o mobiliário do pintor modernista. Tudo com aval dos nove herdeiros do artista, que cederão os royalties para a Associação de Amigos do Museu.

O pintor, desenhista e gravador Antônio Henrique Amaral é homenageado pelo Itaú Unibanco em seu lounge. O espaço exibe o tríptico Paisagem com Bambus, idealizado pelo artista em 1995 exclusivamente para a parede principal do centro empresarial do banco.

Na Nara Roesler, chamarão a atenção dos visitantes obras de Palatnik e Antonio Dias, que contribuiu com trabalhos recentes, Vik Muniz com uma obra inédita, peças de Julio Le Parc, uma escultura em formato de cabeça do suíço Not Vital. Além de obras de René Francisco, em cartaz com a mostra Venceremos na sede da galeria.

Aproveitando os colecionadores que estarão por aqui para a feira, a Base7 Projetos Culturais está organizando mais um catálogo raisonné: o de Antonio Bandeira, que se inicia com as pinturas do artista. O projeto conta com o patrocínio da Fundação Edson Queiroz e o apoio da família do pintor. Além de Bandeira, o escritório também coordena uma larga pesquisa internacional para o raisonné de Leonilson. Ambos têm lançamento previsto para o ano que vem.