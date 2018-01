O fundo LetterOne, do russo Mikhail Fridman, está disposto a investir de US$5 bilhões a US$ 8 bilhões na Oi, segundo fonte ligada ao processo. Com uma ressalva: o aporte tem que vir acompanhado de uma fusão com a Tim brasileira, conforme publicou ontem o jornal Valor.

Os detalhes dessa fusão entre Oi e Tim estão sendo negociados pelo fundo de Fridman, com sede na Rússia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.