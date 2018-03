Um índice para o ensino técnico

Decidido a fazer do ensino técnico um dos carros-chefe de sua campanha – mesmo porque São Paulo está muito bem nesse quesito – José Serra anuncia hoje o Idetec, Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico.

É com ele que vão medir o desempenho das 157 escolas técnicas e 46 faculdades de tecnologia (Fatecs). Criado nos moldes do Idesp, que a Secretaria da Educação adotou, o índice será usado para definir o pagamento de… bônus aos professores. Melhores notas dos alunos significarão prêmios em dinheiro para os que ensinam.

Modelo que o Banco Mundial adotou e decidiu repassar a outros países.

