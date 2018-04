Um IDH feito de valores

Na primeira vez, no mundo, em que o Índice do Desenvolvimento Humano de um país é preparado de fora para dentro, o grupo encarregado de montar o do Brasil para 2010 consultou “apenas” 500 mil pessoas e descobriu que, muito mais que saúde, educação ou segurança, as pessoas entendem que o País precisa mesmo é de… valores.

Para surpresa de Flávio Comin, o coordenador do trabalho – que será entregue em março ao PNUD, o órgão da ONU para o desenvolvimento – a pergunta sobre “o que o Brasil mais precisa para melhorar” teve menções muito mais frequentes a coisas como honestidade, responsabilidade, valor espiritual, justiça, respeito, ausência de preconceito, paz.

“E há muita preocupação quanto à corrupção social, aquela que se pratica ali na esquina”, diz Comin.

