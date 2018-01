Um guia para dois

Rita Grimm lançou este mês a 3º edição do Guia 2 por 1 Ame a sua Cidade– livrinho charmoso que descola descontos em restaurantes, baladas, spas e afins de SP. “Funciona assim: duas pessoas vão a um restaurante e só pagam por um prato. É uma forma de incentivá-las a sair mais de casa”, explica a moça. Rita é casada com um suíço – e a dupla já edita, há seis anos, um guia parecido na Suíça. Ela conta que a ideia sempre foi bem vista pelos estabelecimentos que elege. “Sempre com rigor”, enfatiza.

