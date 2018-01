O Banco do Brasil precisa de um FHC para fazer a América. Está difícil. Isso está gerando pressão de integrantes do Ministério da Fazenda e do BC, dia sim, dia não, sobre o BB.

Calma, o FHC em questão é o status de Financial Holding Company, uma autorização do Fed, o BC americano, para que o banco possa montar operação ampla nos EUA.

Foi pedida em 2007.