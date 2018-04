Um Exocet verde-amarelo

Há mais do que acordos bilionários no pacote que Lula e Sarkozy assinaram ontem em Brasília. Contratos paralelos, a respeito de modernização de equipamentos, preveem inovações criadas pela tecnologia brasileira. Todas a serem incorporadas pelos franceses, prontas para entrar na linha de produção.

Um desses contratos é a modernização de todos os mísseis Exocet (franceses) da Marinha brasileira. A gigante European Aeronautic Defence and Space Company, EADS, que recebeu a encomenda, vai dotá-los de nova carga eletrônica e de motores com maior precisão e alcance ampliado para 75 quilômetros – desenvolvidos em parte no Brasil.

Outro contrato com cores em verde-amarelo inclui a atualização tecnológica dos radares tridimensionais.