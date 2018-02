Se Joaquim Barbosa calcula as prisões do mensalão até julho, não está tão otimista em relação ao mensalão mineiro. A pessoas próximas, tem dito que, na melhor das hipóteses, o julgamento se dará em dois ou três anos. Motivo? O novo ministro do STF terá trabalho pela frente – o que consumirá tempo.

Em resumo: a decisão não sairá no ano das eleições de 2014, como supõe o PT.