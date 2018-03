Um dia com Kapranos

Sozinho no Leblon, sábado, no dia em que completou 38 anos, Alex Kapranos, líder da banda escocesa Franz Ferdinand, deparou com uma fã, Olivia Medeiros, de 19 anos. Reconhecido, o ídolo internacional a surpreendeu: pediu sugestão de restaurante e a convidou para almoçar.

No Nik Sushi, em Ipanema, sem estrelismo, se queixa de ressaca e dor de cabeça. Conta que gosta de Jorge Ben Jor e Caetano Veloso e quer saber mais sobre o Rio. Segurança e favela estão entre suas questões. Conta paga pelo cantor, expressa outro desejo: sorvete. Na Mil Frutas, prova maracujá com capim santo. Dessa vez, deixa a moça pagar. Juntos, seguem rumo à Lagoa Rodrigo de Freitas para encontrar o guitarrista Nick McCarthy.

No fim, faz um convite à fã: assistir ao show – e levar as amigas – no Via Funchal em São Paulo.

Por Débora Bergamasco