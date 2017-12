Um convidado chamado Mick Jagger

Os convidados habitués da cantoria que Paula Lavigne faz regularmente em seu apartamento no Rio levaram um susto na quarta-feira. Deram de cara com Mick Jagger. Descontraído, o vocalista dos Rolling Stones filmou do seu celular a dupla do Jota Quest cantando Satisfaction em ritmo de samba.

Adorou.

O artista passou a noite inteira bebendo água para aguentar a maratona de shows que tem feito. Entretanto, não resistiu quando avistou um arroz de pato na mesa – e, depois, atacou o bolo de chocolate. “Ele parece a Gisele Bündchen – que come, come, come e não engorda”, compara Paula.

Start me up 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estava prevista para ontem à noite uma outra festa para os Stones, na casa de Tonico Monteiro de Carvalho, também no Rio. Mick Jagger já esteve no mesmo morro, no bairro de Santa Tereza durante outra passagem pelo Brasil, mas em outra casa – a de Olavo Monteiro de Carvalho.

Foi lá que ele conheceu Luciana Gimenez, mãe de seu filho brasileiro Lucas.

Diferentemente do evento anterior, o convite, feito a 150 pessoas, proibiu terminantemente qualquer foto – sob risco de expulsão –, exigiu RG e impôs normas de segurança. Tudo em inglês.