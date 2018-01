E mais uma bomba. Por causa da queda de consumo de energia de 15% a 16%, o ministro Fernando Coelho quase mata Temer do coração. Explicou que as distribuidoras estão sobrecontratadas, com volume comprado maior que o vendido.

Portanto existe séria possibilidade de o rombo das empresas, nos próximos dez anos, chegar a… R$ 100 bilhões.