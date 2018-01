Um banho de alegria

Não só de horário de verão viverá a economia de energia dos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica está propondo banho mais barato fora do horário de pico – entre 18 e 21 horas. Com isso, calcula que vai gerar 15% de economia nas contas de luz.

A agência vai abrir audiência pública para implantação de sistema de medição eletrônica inteligente, o chamado Smart Grid. Aprovada a idéia, as medidas serão implementadas no fim de 2010 – o que dará um ano para as distribuidoras se adaptarem e fazerem a reestruturação tarifária por faixa de horário.

Preços? A Aneel fixará um teto, a partir do qual as empresas trabalharão.