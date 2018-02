Um ano de diva

Camilla Camargo, filha de Zezé e Zilu, está apostando alto em 2015. Após dez anos de teatro, ela emplacou papel na novela Em Família, ano passado. E dividiu seus próximos projetos com a coluna.

No longa Travessia, que estreia este ano, você faz par romântico com Caio Castro e aparecerá nua. Foi fácil gravar as cenas sem roupa?

Foi tranquilo, porque ficar nua estava dentro do contexto e da composição da personagem. Desde o princípio me apaixonei por ela, que é solar, alegre, espontânea – mas acaba caindo no mundo das drogas.

Você vai encarnar também a cantora Selena no teatro, em peça de Walter Negrão. Viu o filme com a Jennifer Lopez?

Assisti várias vezes, adoro o filme. Além de admiradora, vou poder contar um pouco da história e explorar não só a musicalidade, mas esse rico universo que é a trajetória de vida da Selena.

Como está vendo seus pais trocarem farpas nas redes sociais? Isso a afeta?

Sempre opto por falar diretamente com eles. Graças a Deus, temos uma relação próxima e honesta. Eu os amo e estarei ao lado deles sempre, e para absolutamente tudo. /SOFIA PATSCH