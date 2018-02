Convocados para encontrar o ministro Guido Mantega, sexta-feira , na Fiesp, vários empresários foram avisados somente ontem pela manhã, por meio de e-mail, como antecipou o blog da coluna, que o encontro passou para segunda-feira – de acordo com o que o Estado já antecipava nas suas páginas, também ontem.

…a saber

Motivo oficial? Problema de agenda de Mantega. Motivo extraoficial? Os técnicos do ministério não conseguiram fechar as contas do pacote para submetê-lo ao crivo de Dilma.

O ministro da Fazenda promete anunciar uma segunda leva de medidas destravando o andar da carruagem do setor produtivo – na tentativa de aproximar empresários e governo.