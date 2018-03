A novela do Cine Belas Artes ganha novo capítulo. Estava programada para ontem à tarde reunião entre André Sturm e o advogado do dono do prédio, Fábio Luchesi Filho. Na intenção de proteger bens culturais da cidade, Maurício Lopes, promotor, convidou a dupla para uma espécie de “audiência de conciliação”.

