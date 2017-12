Calculada ou não pela PF, a prisão de Palocci aconteceu “nos últimos segundos” do prazo pré-eleitoral. É que, pelo Código Eleitoral, é proibido decretar prisões no País a partir de cinco dias antes de uma eleição. No caso, desde zero hora de hoje.

Não fossem ontem, as detenções da Operação Omertà – que buscou o ex-ministro e dois ex-assessores seus – só poderiam ser autorizadas a partir do dia 5 de outubro.