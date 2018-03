Finalmente, o Parque do Povo, menina dos olhos de Andrea Matarazzo, no Itaim, será concluído.



É que a Prefeitura conseguiu a reintegração de posse do último dos 12 clubes irregulares que funcionavam na área. Resultado: o Flor do Itaim começou ontem mesmo a ser demolido. Em seu lugar, serão plantadas árvores e instalada uma área para piquenique.

