O Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, que teria sua última reunião do ano em Porto Alegre, vai acontecer em Brasília. “Aproveitaremos a ida para abrir um canal de diálogo com o Congresso. O momento pede isso”, explica Luis Sobral, da Associação Paulista dos Amigos da Arte – uma das 70 instituições representadas no encontro.

Pauta da vez? Entre outras, a nova Instrução Normativa da Lei Rouanet.