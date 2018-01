A festa beneficente anual do Masp, marcada para dia 22, já está com quase todas as mesas vendidas. Patronos da instituição como Nádia e Olavo Setubal, Geyze e Abilio Diniz e Cleusa Garfinkel estão entre os confirmados.

