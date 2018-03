Conforme antecipado ontem no blog da coluna, Alberto Toron– defensor de João Paulo Cunha no mensalão – protocolou petição no Supremo, pedindo que a discussão sobre a prisão imediata dos réus entre em pauta hoje – última sessão do STF neste ano. Márcio Thomaz Bastos, advogado de José Roberto Salgado, também.

Tudo para evitar que Joaquim Barbosa julgue sozinho.