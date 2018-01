Briga ambiental no Mato Grosso do Sul. O coronel Rabelo, da Rede de Proteção da Serra do Amolar, vai denunciar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ao MPF – para abertura de inquérito policial.

Segundo ele, o ICMBio está incitando a população local a desenvolver atividades pesqueiras e de turismo em áreas protegidas por lei. Para tanto, o coronel marcou reunião no Ministério do Meio Ambiente.