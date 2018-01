UFC at home

Mais difícil do que a recuperação será não dar ouvidos ao filho Kalyl. Foi o que Anderson Silva disse a amigos, segundo apurou a coluna, momentos depois de deixar o hospital, em Las Vegas, anteontem – onde passou por cirurgia para corrigir a fratura na perna sofrida durante combate com Chris Weidman, no sábado.

O ex-campeão mundial de MMA quer voltar logo aos treinos, mas o garoto, de 15 anos, pediu ao pai que se aposente, “para poder passar mais tempo com a família”.