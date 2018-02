Turma da Xuxa

A apresentadora comemorou seus 50 anos em festa beneficente – anteontem, no hotel Unique, em São Paulo – com patrocínio da Wella.

E, no camarim, os amigos de Xuxa entoaram um parabéns para… Ivete Sangalo. A cantora, melhor amiga da loura, completou 41 anos na última segunda-feira. “Quem faz aniversário é a Veveta”, afirmou Xuxa, puxando o coro. Além do círculo de xodós da global, como Thiaguinho, Buchecha e Daniel – e o namorado, Junno Andrade –, uma presença chamou a atenção nos bastidores: a da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário.

Indagada sobre o crescimento dos estupros, a ministra afirmou que está monitorando as denúncias do Disque 100, do qual Xuxa é apoiadora. O serviço é em prol de crianças e adolescentes, com foco em violência sexual. “Estamos recebendo mais de 200 ligações por dia”, informou. “Mas não sabemos se o que cresceu foram as ocorrências ou as denúncias.”

A apresentadora também revelou que o uso de sua imagem pública para apoiar os projetos do ministério faz parte de iniciativas baseadas em dados concretos: “A ministra me mostra números reais, por isso fico tranquila e muito satisfeita em poder colaborar”.

Ivete Sangalo foi a primeira a subir ao palco e cantar um dos sucessos da rainha dos baixinhos. Depois, atacou de leiloeira: “Quem vai comprar o vestido da Xuxa? E os brincos?”. Em seguida, perguntou para Bete, mulher de Marcos Arbaitman: “Ele é seu marido? Você é que é feliz ”, afirmou, após um lance do empresário. A empolgação foi tamanha que Arbaitman até se levantou e cantou o Abecedário da Xuxa com Ivete.

Além dos acessórios da aniversariante, foi leiloada uma boneca com o mesmo vestido que Xuxa usava. Edição limitada está sendo fabricada pela Estrela, para ser vendida em prol do Hospital do Câncer de Barretos, um dos beneficiados da noite, junto com a Fundação Xuxa Meneghel.

Ausência sentida? Sacha. A filha da rainha dos baixinhos é discreta e prefere não participar de eventos. /MARILIA NEUSTEIN