Está decidida a formação do The Smashing Pumpkins que vem ao Brasil. No palco estarão: Jeff Schroeder (guitarrista, Smashing Pumpkins), Bradley Wilk (baterista, Rage Against The Machine/Audioslave) e Mark Stoemer (baixista, The Killers).

A banda faz três shows no País e será uma das atrações da segunda noite do Lollapalooza, que acontece dia 29, no Autódromo de Interlagos.