Cresce, entre os correligionários de Serra, a convicção de que ele vai anunciar sua candidatura sim. E daqui a exatos 30 dias, no dia… 1º de abril. Não, não é piada. É que o Diário Oficial não circula nos três dias seguintes – Sexta-Feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa.

Como o prazo para deixar o cargo termina no sábado, o jeito é anunciar a saída na quinta. A ironia é que o jornal com sua saída só circularia na segunda, 5. Mas com a data do dia 2.