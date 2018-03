Esses mesmos auxiliares de Serra não levam a sério a ideia de Tasso Jereissati entrar como vice na chapa. O que eles levam a sério, isso sim, é a advertência que fez The Economist no perfil do governador em sua última edição.

Para a revista, ele tem de sair da toca logo, “se não quiser ser lembrado como o melhor presidente que o Brasil nunca teve”.